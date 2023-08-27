مصرع 3 من مشاة البحرية الأمريكية في حادث تحطم هليكوبتر مأساوي بأستراليا

قتل 3 من مشاة البحرية الأمريكية خلال تدريبات عسكرية في شمال أستراليا اليوم الأحد جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر وصفه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه “مأساوي”، وفق ما ورد في بيان صادر عن الجيش الأمريكي.

وقالت قوة التناوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا في بيان صحفي إن خمسة آخرين “تم نقلهم إلى مستشفى رويال داروين في حالة حرجة”.

وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي مايكل ميرفي إن الحادث وقع في جزيرة تيوي النائية بعد الساعة التاسعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش).

وقال ألبانيزي إن الحادث الذي وقع خلال تدريبات “السباق الضاري 2023” لا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية.

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي غرب أستراليا كان مقررا سلفا قبل تحطم الطائرة “تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب إلى حد كبير على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب”.

وذكرت محطة سكاي نيوز أن حوالى 2500 جندي من أستراليا والولايات المتحدة والفلبين وإندونيسيا وتيمور الشرقية يشاركون في التدريبات.

وكثفت الولايات المتحدة وأستراليا، وهي واحدة من أهم حلفائها في منطقة المحيط الهادي، التعاون العسكري في السنوات الأخيرة في مواجهة الصين التي يتزايد استعراضها للقوة.

وقُتل أربعة من الجنود الأستراليين الشهر الماضي خلال تدريبات ثنائية كبيرة عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهم في المحيط قبالة ساحل كوينزلاند.