مصرع 3 ضباط وجندى في الصحراء الغربية في انفجار حزام ناسف

خالد بدر الدين ذكر الجيش المصري في بيان له اليوم، إن 3 من ضباطه وجنديا قتلوا في الصحراء الغربية اليوم الأربعاء عندما انفجر حزام ناسف كان بحوزة إسلاميين متشددين. وقال المتحدث العسكري في البيان: "في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء…



خالد بدر الدين

ذكر الجيش المصري في بيان له اليوم، إن 3 من ضباطه وجنديا قتلوا في الصحراء الغربية اليوم الأربعاء عندما انفجر حزام ناسف كان بحوزة إسلاميين متشددين.

وقال المتحدث العسكري في البيان: “في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية وبناء على معلومات مؤكدة بشأن تواجد عناصر إرهابية بمنطقة الواحات البحرية قامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة المشار إليها واكتشاف وتدمير عدد (2) عربة دفع رباعي على متنهما العناصر الإرهابية المرصودة وذلك شمال شرق منطقة البويطي بالواحات البحرية”.

وأضاف البيان “وأثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط المنطقة المشار إليها والتعامل مع بعض المضبوطات انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية مما أسفر عن استشهاد عدد (3) ضباط وجندي”.

وذكرت وكالة رويترز التى نشرت البيان، أن قوات الأمن المصرية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة وكان نشاط الجماعات المسلحة منحصرا إلى حد بعيد في شبه جزيرة سيناء حتى سنوات قليلة مضت لكن المتشددين وسعوا نطاق حملتهم إلى مناطق أخرى في مصر حتى وصلت إلى محافظة المنيا والصحراء الغربية.