مصرع 2 وإصابة 44 آخرين في انقلاب أتوبيس بمطروح

معتز محمود: شهد طريق مطروح إسكندرية صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا بالكيلو 50، أسفر عن مصرع 2 وإصابة 44 آخرين. وأعلن اللواء علاء، أبو زيد محافظ مطروح، بدفع 15 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، إضافة إلى الدفع بفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ بمستشفي مطروح العام إلي

معتز محمود:

شهد طريق مطروح إسكندرية صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا بالكيلو 50، أسفر عن مصرع 2 وإصابة 44 آخرين.

وأعلن اللواء علاء، أبو زيد محافظ مطروح، بدفع 15 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، إضافة إلى الدفع بفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ بمستشفي مطروح العام إلي مكان الحادث لإسعاف المصابين وتقديم كافة المساعدات لهم.

وأضاف أنه تم الدفع بتعزيزات من مديرية أمن مطروح والحماية المدنية ومجلس المدينة لموقع الحادث، فور وقوعة حيث تم رفع الأتوبيس الذى تعرض للانقلاب على أحد جانبية حتى يتمكن المسعفين من إخراج ضحايا الحادث، موضحا أنه تم فتح طريق مطروح إسكندرية أمام حركة السيارات والتى تسير بشكل طبيعى بعد رفع اللاتوبيس بجانب الطريق، وقرر المحافظ صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل متوفي، وهما:

1- بيرس محمود عبد العزيز 13 سنة طالب الغربية

2- كريم منيرعبد الرحيم 4 سنوات – مقيم طنطا – الغربية

وأكد المحافظ أن جميع مصابى الحادث يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بمستشفيات مطروح، حيث تم إعلان الطوارى بها، مضيفا أنه تم نقل 3 حالات لمستشفى رأس الحكمة والذين خرجوا بالفعل من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، إضافة إلى تقديم الإسعافات لعدد 41 آخرين، ضحايا الحادث بمستشفى مطروح العام، وتم خروج 34 حالة بعد تلقى الإسعافات اللازمة، إضافة إلى دخول 5 حالات عمليات ووضع حالتين أخرتين تحت الملاحظة.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة دكتور محسن طه بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ونقل أي حالات طارئة إلي مستشفيات الإسكندرية كما توجة المحافظ بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث.