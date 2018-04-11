مصرع 181 شخصًا في سقوط طائرة جزائرية عسكرية

خالد بدر الدينأعلنت محطة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة، اليوم الأربعاء، نقلاً عن أرقام الدفاع المدني أن عدد قتلى الطائرة الجزائرية العسكرية التي تحطمت ارتفع إلى 181 شخصًا، قرب مطار بوفاريك القريب من الجزائر العاصمة.وأكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر

خالد بدر الدين

أعلنت محطة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة، اليوم الأربعاء، نقلاً عن أرقام الدفاع المدني أن عدد قتلى الطائرة الجزائرية العسكرية التي تحطمت ارتفع إلى 181 شخصًا، قرب مطار بوفاريك القريب من الجزائر العاصمة.

وأكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أن من بين ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية التي تحطمت يوم الأربعاء 26 عضواً من جبهة البوليساريو لاستقلال الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة “رويترز”، نقلاً عن قناة النهار التلفزيونية المحلية، أن الطائرة كانت متجهة إلى تندوف في جنوب البلاد وتوجد مخيمات للاجئين جراء النزاع على الصحراء الغربية الممتد منذ فترة طويلة.

وأوضحت تغطية تلفزيونية دخاناً أسود يتصاعد قرب طريق وعددا من مسؤولي الأمن وآخرين يقفون في حقل قريب من موقع تحطم الطائرة، وكان بالإمكان رؤية ذيل طائرة وسط أشجار الزيتون ودخان ونيران تتصاعد من الحطام.