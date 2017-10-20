مصرع 16 من رجال الأمن في اشتباكات مع الإرهابيين

خالد بدر الدينأعلنت قناة الحدث الإخبارية الآن أن 16 من رجال الأمن لقوا مصرعهم أثناء اشتباكات مع الإرهابيين فى صحراء بالقرب من محافظة الجيزة.قال مصدران أمنيان إن ثلاثة ضباط بالشرطة قتلوا وأصيب ثمانية من الضباط والمجندين في اشتباك مع إسلاميين متشددين وقع، اليوم الجمعة، في صحراء الواحات بمحافظة ال

خالد بدر الدين

أعلنت قناة الحدث الإخبارية الآن أن 16 من رجال الأمن لقوا مصرعهم أثناء اشتباكات مع الإرهابيين فى صحراء بالقرب من محافظة الجيزة.

قال مصدران أمنيان إن ثلاثة ضباط بالشرطة قتلوا وأصيب ثمانية من الضباط والمجندين في اشتباك مع إسلاميين متشددين وقع، اليوم الجمعة، في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة عندما داهمت الشرطة وكرًا للمتشددين.

وأضاف المصدران أن الاشتباك وقع عندما أطلق ثمانية من مسلحي حركة سواعد مصر (حسم)، التي أعلنت مسئوليتها عن العديد من الهجمات في القاهرة وحولها خلال العام المنقضي، النار على قوة أمنية كانت متجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم، لكن المتشددين لاذوا بالفرار بعد الاشتباك.

وذكرت وكالة رويترز أن مصادر أمنية أعلنت أن ضابط شرطة قتل وأصيب ضابطان ومجندان في اشتباك مع إسلاميين متشددين وقع، اليوم الجمعة، في صحراء الواحات جنوب غربي القاهرة.

وتقول الحكومة إن حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لكن الجماعة تنفي ذلك وتواجه الحكومة تحديًا أمنيًّا في محافظة شمال سيناء يمثله إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية كثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما منذ منتصف 2013. وشن متشددو شمال سيناء هجمات أيضًا في القاهرة ووداي ودلتا النيل شملت كنائس.