مصرع 11 شخصا في تحطم طائرة تركية بجنوب غربي إيران

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في بيان الأحد، مصرع 11 شخصا في تحطم طائرة تركية خاصة في جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن الطائرة أقلعت من مدينة “الشارقة” بالإمارت العربية المتحدة.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية، مجتبي خليدي، إن الطائرة التركية اصطدمت بجبل بمدينة (شهركرد) واندلعت فيها النيران.