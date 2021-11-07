مصرع وإصابة 8 أشخاص وخسائر في 3 عقارات بسبب تسرب غاز بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، في حادث تسرب غاز طبيعي من ماسورة شقة سكنية بمحافظة الجيزة، تسببت في انهيار حوائط وجدران 3 شقق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعي بشقة سكنية بالعقار المشار إليه.

وتسبب التسرب في حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضي في 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضي وطابقين.

وأسفر ذلك عن وفاة 3 وإصابة 5 من قاطني العقارات، وغلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.