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مصرع وإصابة 8 أشخاص.. التحقيقات: هروب محتجز سبب حريق مصحة غير مرخصة بالإسكندرية

ألقت القبض على 8 متهمين في الحادث وإدارة المكان.
أماني عوض 8:03 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20 8:03 م, الجمعة, 25 ديسمبر 20

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توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة نشوب حريق داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في محافظة الإسكندرية، بعدما اكتشفت أن أحد المحتجزين أضرم النيران في مرتبة ما أدى لاشتعال المكان ووفاة 6 أشخاص وإصابة آخرين.

حريق مصحة إدمان غير مرخصة

وألقت أجهزة الأمن القبض على 8 أشخاص من المتورطين في الواقعة والقائمين على إدارة مصحة علاج الإدمان غير المرخصة.

بدأت التحقيقات للأجهزة الأمنية بعدما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، عن نشوب حريق وإنبعاث أدخنة من داخل فيلا مُخصصة كمصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

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وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق وتمكنت من إخماده.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين

وبالفحص تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بخمس غرف أُخرى بذات الطابق، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين وجميعهم من النزلاء.

وأمكن ضبط المدير المسئول عن الصحة -يوجد له معلومات جنائية- وبمناقشته اعترف بالاشتراك مع اثنين آخرين (محددين) باستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة بدون ترخيص لعلاج الإدمان.

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محتجز أضرم النيران بمرتبة ليهرب

وأضاف أن أحد النزلاء أضرم النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لاعتراضه على حجزه، مما أدى إلى انتشار أدخنة كثيفة بباقي الغرف بذات الطابق، ووفاة وإصابة النزلاء سالفي الذكر، وهروبه عقب ذلك.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو مسجل شقي خطر.

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وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى إضرام النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها.

ضبط 8 أشخاص متورطين بالحادث

وبعد استهداف كل من شريكى مدير المصحة، و3 من العاملين بالمصحة “مشرفين”، ومالك الفيلا، بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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