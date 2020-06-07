مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة بحادث مروري بطريق القاهرة – السويس

لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بعد انقلاب سيارتهم الملاكي إثر تصادمها في الحاجز الخرساني على طريق القاهرة – السويس عند الكيلو 61، ونجت من الحادث طفلتهم الصغيرة بعد إصابتها.

تلقت مديرية أمن السويس، إخطارًا عن انقلاب سيارة ملاكي، ووجود وفيات وإصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف، لمعاينة آثار الحادث.

واتضح أن الحادث وقع بسبب فقد السيطرة من قائد السيارة الملاكي على عجلة القيادة، واصطدامها بالحاجز الخرساني.

ونقلت الطفلة المصابة إلى مستشفى السويس العام، والجثامين إلى المشرحة.

وتمكن رجال المرور بالسويس، من رفع آثار الحادث من الطريق، لعدم إعاقة الحركة أمام السائقين.