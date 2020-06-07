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مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة بحادث مروري بطريق القاهرة – السويس

اصطدام سيارتهم الملاكي بالحاجز الخرساني عند الكيلو 61.
أماني عوض 3:28 ص, الأحد, 7 يونيو 20 3:28 ص, الأحد, 7 يونيو 20

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لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بعد انقلاب سيارتهم الملاكي إثر تصادمها في الحاجز الخرساني على طريق القاهرة – السويس عند الكيلو 61، ونجت من الحادث طفلتهم الصغيرة بعد إصابتها.

تلقت مديرية أمن السويس، إخطارًا عن انقلاب سيارة ملاكي، ووجود وفيات وإصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف، لمعاينة آثار الحادث.

واتضح أن الحادث وقع بسبب فقد السيطرة من قائد السيارة الملاكي على عجلة القيادة، واصطدامها بالحاجز الخرساني.

ونقلت الطفلة المصابة إلى مستشفى السويس العام، والجثامين إلى المشرحة.

وتمكن رجال المرور بالسويس، من رفع آثار الحادث من الطريق، لعدم إعاقة الحركة أمام السائقين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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