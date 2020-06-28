مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم بين سيارات ملاكي أعلى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي؛ اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي عن وقوع حادث مروري على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.

ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والوفيات للمستشفى.

وأدى الحادث إلى تباطؤ حركة السيارات، أعلى الطريق المتجه من الأقاليم إلى القاهرة.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع الحطام وتسيير حركة السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.

على جانب آخر، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على سائق سيارة ملاكى، بعدما صدم شاب بأحد شوارع منطقة التجمع الأول، وفر هاربًا.