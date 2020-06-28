نقل وملاحة

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور لمكان الحادث.
أماني عوض 10:46 م, الأحد, 28 يونيو 20 10:46 م, الأحد, 28 يونيو 20

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم بين سيارات ملاكي أعلى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي؛ اليوم الأحد.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي عن وقوع حادث مروري على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.

ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والوفيات للمستشفى.

وأدى الحادث إلى تباطؤ حركة السيارات، أعلى الطريق المتجه من الأقاليم إلى القاهرة.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع الحطام وتسيير حركة السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.

على جانب آخر، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على سائق سيارة ملاكى، بعدما صدم شاب بأحد شوارع منطقة التجمع الأول، وفر هاربًا.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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