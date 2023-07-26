مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم في الجيزة

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل أعلى كوبري دهشور بمحافظة الجيزة، ولقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين طريق القاهرة – الفيوم أعلى كوبري دهشور اتجاه الرمايه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل وميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص ونقلهم الى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وعلى جانب آخر، لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة اعلى الطريق الأوسطي بمنطقة أكتوبر، وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بخص مما تسبب فى وفاته، ونقل جثته إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقى العلاج، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.