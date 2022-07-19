مصرع وإصابة 53 شخصًا في حادث تصادم على الصحراوي الشرقي بالمنيا

لقى 23 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء.

ووقع حادث تصادم الأتوبيس بسيارة النقل على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

ودفعت وزارة الصحة بسيارة إسعاف، لموقع حادث التصادم، حيث نقلت المصابين إلى مستشفى ملوي العام ورفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة.

وتراوحت الإصابات بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات.

واتضح من التحريات الأولية أن سيارة النقل الثقيل “المقطورة” كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الإطار، واصطدم بها أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسبب السرعة الزائدة.

واتضح أن الأتوبيس كان متجهًا إلى محافظة القاهرة بعدما خرج من محافظة سوهاج، واتخذت الإجراءات القانونية.