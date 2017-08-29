مصرع وإصابة 52 في حادث تصادم بـصحراوى بني سويف الشرقي

متابعات: لقي 12 شخصًا مصرعهم، بينما أصيب 40 آخرون، فى حادث تصادم أتوبيس بسيارتين نقل وميكروباص، بالطريق الصحراوى الشرقي ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج. ووقع حادث التصادم في الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق بني سويف الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة

متابعات:

لقي 12 شخصًا مصرعهم، بينما أصيب 40 آخرون، فى حادث تصادم أتوبيس بسيارتين نقل وميكروباص، بالطريق الصحراوى الشرقي ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.





ووقع حادث التصادم في الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق بني سويف الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، بين أتوبيس نقل عام المنيا القادم من القاهرة، مع سيارتي نقل ثقيل وميكروباص، ما تسبب في وقوع ضحايا ومصابين من ركاب الأتوبيس.

وأكد شهود عيان أن ركاب الأتوبيس، كانوا في طريقهم إلي محافظة المنيا، قادمين من القاهرة لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك.