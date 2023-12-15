مصرع وإصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بأسلحة نارية في القليوبية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين خلال مشاجرة نشبت في إحدى مناطق محافظة القليوبية باستخدام أسلحة نارية، وألقي القبض على مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بأحد الشوارع، ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: 4 أشخاص مصابين برش خرطوش ووفاة اثنين منهم إثر إصابتهما، طرف ثان: مالك محل أحذية ونجليه.

واتضح من الفحص وجود خلافات بينهم، تطورت لمشاجرة خلالها أحد أفراد الطرف الثاني أطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول، مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التي أودت بحياة اثنين منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتين.

وبمواجهتهم اعترفوا باراكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.