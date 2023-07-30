مصرع وإصابة 39 شخصًا في حادثي تصادم بطريق الجلالة ومدخل أكتوبر (صور)

شهد مدخل طريق الجلالة اتجاه مطروح -اليوم الأحد- حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 36 آخرين، كما أصيب شخصين في حادث مروري بمدخل السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بعد مدخل جلاله اتجاه مطروح.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات إلى مكان البلاغ، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 37 آخرين.

وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرر المحضر اللازم.

على صعيد آخر، أصيب شخصين في حادث مروري بمدخل طريق أسيوط الغربي في مدينة أكتوبر، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمدخل طريق أسيوط الغربي في اتجاه القادم من أسيوط اتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارة بهما، ونقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي، لتلقي العلاج.

وأجرى رجال المباحث التحريات مع سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.