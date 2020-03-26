نقل وملاحة

مصرع وإصابة 24 شخصًا في حادث تصادم أعلى الدائري الإقليمي

القبض على السائق المتسبب في الحادث.
أماني عوض 3:25 ص, الخميس, 26 مارس 20 3:25 ص, الخميس, 26 مارس 20

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شهد الطريق الدائري الإقليمى بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، حادث تصادم سيارة مقطورة محملة بمواد للبناء، وعدد من سيارات الميكروباص والملاكي المتوقفة أعلى الطريق بالتزامن مع حظر التحرك. 

وتسبب الحادث في مصرع 16 شخصًا وإصابة 8 آخرين، بعد صدمهم من جانب المقطورة، حسبما كشفت الإحصائيات الأولية.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا عن وقوع حادث أعلى الطريق الدائري الإقليمى ووجود عدد من الضحايا.

وعلى الفور، انتقل عدد من القيادات الأمنية وتبين أن سائق المقطورة صدم الضحايا الذين كانوا متواجدين داخل سياراتهم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين واستخراج الجثامين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المقطورة المتسبب في الحادث، وتباشر التحقيقات والاستماع إلى أقواله والشهود.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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