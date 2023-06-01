مصرع وإصابة 11 شخصًا في اشتعال ميكروباص بالطريق الأوسطي

شهد الطريق الأوسطي في نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة -اليوم- وقوع حادث اشتعال سيارة ميكروباص بالقرب من صينية الواحات، مما تسبب في مصرع وإصابة 11 شخصًا.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري واشتعال سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية لتسيير حركة المرور.

واتضح من الفحص وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، ونقلوا إلى المستشفى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.