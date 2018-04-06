مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏اليوم الجمعة، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب أتوبيس على طريق ‏الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي بمحافظة الإسماعيلية.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ‏5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ‏اليوم الجمعة، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب أتوبيس على طريق ‏الإسماعيلية – الزقازيق الزراعي بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ‏5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏التل الكبير والإسماعيلية العام.

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه بالكسر في العمود الفقري، لافتاً الى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.