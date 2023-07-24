مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بطريق الضبعة

شهد طريق الضبعة -اليوم الإثنين- حادثًا مروريًا تسبب في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالكيلو 92، ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت إشارة من شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 92 بطريق الضبعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين تصادم ميكروباص بجرار نقل.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين ونقل المصابين إلى مستشفي لليوم الواحد لتلقي العلاج.

ويجري رجال المباحث التحريات مع سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.