مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالفيوم

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر خلال مشاجرة وقعت في إحدى مناطق محافظة الفيوم ، أطلق خلالها الأعيرة النارية وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب الواقعة.

كان مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عاملَين -لهما معلومات جنائية- بهما إصابات رش خرطوش ووفاة أحدهما.

وبسؤال المُصاب قال إنهما تقابلا مع سائق حدثت بينهم مشاجرة لخلافات سابقة بينهم، أطلق خلالها الأخير عيارين ناريين من فرد محلي، كان بحوزته مما أدى إلى إصابته ووفاة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وبحوزته السلاح المستخدم وعدد من الطلقات.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.