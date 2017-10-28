مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء وإصابة اثنين فى انقلاب سيارة شرطة

متابعات:لقى اللواء عبدالعزيز محمد عبدالسلام أبوجندية، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، مصرعه، وأصيب العقيد محمد النجار، مفتش مباحث سانت في حادث انقلاب سيارة شرطة، بالقرب من كمين النبى صالح بسانت كاترين.وكان اللواء صبرى الجمال، مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارًا بمصرع مساعد مدير الأمن لقطاع سانت كاترين،

متابعات:



لقى اللواء عبدالعزيز محمد عبدالسلام أبوجندية، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، مصرعه، وأصيب العقيد محمد النجار، مفتش مباحث سانت في حادث انقلاب سيارة شرطة، بالقرب من كمين النبى صالح بسانت كاترين.

وكان اللواء صبرى الجمال، مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارًا بمصرع مساعد مدير الأمن لقطاع سانت كاترين، وإصابة مفتش مباحث كاترين بإصابات تتراوح ما بين الجروح والكسور في انقلاب سيارة شرطة في إحدى المنحنيات بمدينة سانت كاترين.

ونقل مساعد مدير أمن جنوب سيناء لمستشفى شرم الشيخ الدولى ولكنه فارق الحياة في طريقه للمستشفى، فيما يخضع العقيد محمد النجار للعلاج، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.