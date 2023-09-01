مصرع «مجرم» خلال حملة أمنية لضبط العناصر شديدة الخطورة في الدقهلية

وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتي أمن الغربية والدقهلية ، لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر “بدون ترخيص”، حسبما كشفت وزارة الداخلية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة -سبق اتهامه في 32 قضية سلاح ناري، مخدرات، سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا شروع في قتل، مخدرات، سلاح ناري، بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية.

وعثر بحوزته على بندقية خرطوش، عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين.

وضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة – سبق اتهام أحدهما في 3 قضايا مخدرات وسلاح، وتم نقلهما لإحدى المستشفيات عقب إصابتهما، بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

وعثر بحوزتهما على طبنجة، فرد خرطوش، طلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في التصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.