مصرع لص أثناء سرقة الأسلاك الكهربائية في القاهرة

لقى لص مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء محاولة قطع الأسلاك الكهربائية في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، فصعقه التيار الكهربائي وكان برفقته شقيقه فنقله من مكان الحادث، واتصل بسيارة الإسعاف ثم تركه خوفًا من المساءلة القانونية.

كان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال جثة لشخص مجهول الهوية، بها آثار حروق بأماكن متفرقة إثر إدعاء صعق كهربائي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، اتضح أن المتوفي كان يستقل سيارة بصحبة شخصين، وانصرفا فور حضور سيارة الإسعاف.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة وأحد مستقليها، وتبين أنه شقيق مالك السيارة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته قال إن المتوفي -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، له معلومات جنائية- وأن المتهم الهارب شقيق المتوفي وأمكن ضبطه.

وأضاف أنهم توجهوا لسرقة إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وأثناء محاولة المتوفي قطع الأسلاك الكهربائية صعقه التيار الكهربائي، مما أدى إلى حدوث إصابته فنقله إلى السيارة قيادته واتصل بالإسعاف، وانصرفا خوفًا من مسائلتهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.