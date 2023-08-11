مصرع فتاتين بعد انقلاب سيارتهما أعلى كوبري كافور المعادي بالقاهرة

تسبب حادث وقع بالطريق الدائري أعلى كوبري كارفور المعادي في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة -اليوم الجمعة- في مصرع فتاتين شقيقتين بعد انقلاب سيارة ملاكي عدة مرات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري، اتجاه التجمع أعلى كوبري كارفور المعادي.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي وبها فتاتين عده مرات، مما أسفر عن مصرعهن.

ونقلت الجثامين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد ورفع رجال المرور آثار الحادث، مع تسيير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.