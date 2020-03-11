سيـــاســة

مصرع عنصر جنائي بالإسماعيلية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

هارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية (قتل عمد)، وهارب من تنفيذ 20 حكمًا.
أماني عوض 6:22 م, الأربعاء, 11 مارس 20 6:22 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن مصرع أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الإسماعيلية. 

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة، بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

هارب من السجون منذ يناير 2011

واتضح أنه هارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية (قتل عمد)، والهارب من تنفيذ 20 حكمًا، أبرزهم: 3 إعدام، 11 مؤبد، 2 حبس، في قضايا: سطو مسلح، قطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، اتجار بالمخدرات، خطف، سلاح بدون ترخيص.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المزرعة المشار إليها.

تبادل إطلاق النار مع الشرطة

وتبادل إطلاق النيران معه، مما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على بندقية آلية، عدد من الخزن، كمية من الطلقات النارية، مبلغ مالى.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي النيابة العامة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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