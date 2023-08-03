مصرع طفل سقط من مبنى تحت الإنشاء في التجمع بالقاهرة

لقى طفل مصرعه بعدما سقط من أعلى مبنى تحت الإنشاء في منطقة التجمع بمحافظة القاهرة -اليوم الخميس- عند تواجده بالمبنى أثناء إجراء أعمال إنشاءات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا بسقوط طفل من أعلى مبنى أثناء العمل بأحد المنشآت، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

واتضح من أن الطفل حازم.م 10 سنوات، أصيب بجروح متفرقة في جسده وكسر بالجمجمة ونزيف في المخ.

وأسفر عن مصرعه إثر سقوطه من علو، ونقل إلى مستشفى بدر الجامعي، واتخذت الإجراءات القانونية، وأجرى رجال الشرطة التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.