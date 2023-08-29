مصرع شخص وفقدان آخر فى غرق باخرة سياحية بالأقصر (صور)

أكد شهود عيان ان أسباب غرق الباخرة توفلي الذي كان في ساعات مبكرة من صباح اليوم، ” الخامسة صباحا ” كان بسبب استمرار بعض مصادر “حنفيات” الحريق مفتوحة، بما زاد من كميات المياه الموجودة بالباخرة وعرضها للغرق.

وتسبب غرق الباخرة توفلي السياحية في وفاة أحد الأشخاص يدعى حسين المغربى “21 سنة” من قرية إدفا سوهاج من عمال المركب.

وخلال الساعات الأخيرة، أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مصرع شخص من طاقم الباخرة السياحية التى تعرضت للغرق صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 29-8-2023، على كورنيش الأقصر وفقدان آخر مؤكدا أن الباخرة خالية من النزلاء منذ عام 2010.

وتبين من المعاينات مصرع حسين المغربى “21 سنة” من قرية إدفا سوهاج من عمال المركب وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابعة لهيئة الرعاية، ولا يزال البحث جار عن جثة زميله المفقود أحمد السيد ” 30 سنة”.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث أضاف محافظ الأقصر أن الإنقاذ النهرى تمكن من انتشال جثمان أحد أفراد طاقم الباخرة السياحية الغارق وفقدان الثانى فيما يتم تكثيف عمليات البحث عنه عن طريق المسطحات النهرية والإنقاذ وسط تواجد مكثف لكل الأجهزة المعنية.

خبير: لابد من مراجعة اشتراطات الحماية المدنية للسفن السياحية النهرية

وفي هذا الصدد أشار الدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة النقل النهري بمركز بحوث النقل، أن هناك ضرورة لمراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بالامن والسلامة والحماية المدنية بالوحدات السياحية النهرية، خاصة أن هذا ليس الحادث من نوعه خلال العام الجاري.

وأوضح أنه بنسيان بعض صنابير مياه الحريق مفتوحة مما يؤدي الى غرق السفينة السياحية، فهذا يعد خطأ في تصميم مثل هذه الوحدات، خاصة وأن هناك ما يسمى بمياه الصابورة، والتي تحافظ على توازن السفينة.