مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حريق مخبز بالقاهرة.. ومتهم: أشعلت النار لاتهامهم لي بالسرقة

تسبب حريق داخل مخبز غير مرخص بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جميعهم يحملون جنسية أجنبية، وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية بعدما أقدم آخر على إشعال النيران في المخبز نتيجة خلافات مالية بين صاحبه والعاملين به.

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بنشوب حريق ووجود متوفي ومصابين في أحد العقارات.

وبالانتقال والفحص اتضح نشوب الحريق داخل مخبز بالطابق الأرضي بالعقار “غير مرخص”، نتج عنه وفاة عامل بذات المخبز يحمل جنسية إحدى الدول، متأثرًا بإصابته بحروق.

واتضح إصابة مالك المخبز وعامل بذات المخبز، يحملان جنسية إحدى الدول بحروق متفرقة بالجسم، وأمكن نقلهما إلى المستشفى، واحتراق بعض محتويات المخزن.

وبسؤال المصابين اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين سائق يحمل ذات الجنسية، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز، وعلى إثرها الأخير أحضر زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال “بنزين”، وإلقائها بداخل المخبز محل البلاغ محدثًا التلفيات والإصابات المنوه عنها، والتي أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.