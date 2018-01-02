مصرع شخص وإصابة 11 آخرين جراء انفجار بقطار بضائع في الغربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين فى حادث انفجار عربة قطار بضائع، بعد اصطدامها بمخزن غلال أدى إلى حريق بصومعة داخل المطحن - طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، محافظة الغربية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان بحسب ما نقلته وكال



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين فى حادث انفجار عربة قطار بضائع، بعد اصطدامها بمخزن غلال أدى إلى حريق بصومعة داخل المطحن – طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، محافظة الغربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة و 7 من المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى، وخرجت حالة، بينما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى المجمع الطبى للتأمين الصحى بطنطا.

وأشار ” مجاهد” إلى أن الإصابات تراوحت مابين و حروق من الدرجة الأولى والثانية (من 10 إلى20%) فى أماكن متفرقة بالجسم، وكسور، وكدمات، وإغماءات

وأكد توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.