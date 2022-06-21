مصرع شاب انتحر من أعلى كوبري جامعة المنصورة بسيارته

لقى شاب مصرعه بعدما انتحر بإلقاء نفسه وسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة ، بعدما كتب منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه في طريقه للانتحار.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت إخطارًا بسقوط سيارة في نهر النيل أعلى كوبري جامعة المنصورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتمكنت من انتشال السيارة والشاب وهو على قيد الحياة في حالة صحية متأخرة.

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب للمستشفى وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، واتخذت الإجراءات القانونية في الولقعة.

جاء ذلك بعد ساعات من جريمة قتل الطالبة نيرة على يد زميلها في كلية الآداب بجامعة المنصورة، وكذا انتحار شاب من أعلى برج القاهرة.