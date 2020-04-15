مصرع سيدتين جراء سقوط عقار بمحرم بك بالإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية انهيار عقار مكون من ثلاث طوابق.

وبحسب شهود عيان، أسفر سقوط العقار عن وفاة سيدتين تتخطى عمرهما الستين عاما، وقامت قوات الإنقاذ بالمحافظة بإنقاذ باقي سكان العقار .

ويقع العقار بمنطقة محرم بك وتحديدا في تقاطع شارع عثمان جلال وشارع الحاتي والمتفرع من شارع الرصافة أهم شوارع منطقة محرم بك . صورة من تجمع السكان جراء سقوط العقار

ويعد حي وسط من أقدم أحياء الإسكندرية ولم يشهد أي تطورات خلال الفترة الاخيرة سوى رصف بع أجزاء شارع الرصافة، بينما يعاني من زيادة العقارات القديمة ذات الطابقين والثلاثة، وما يمر شهرا أو شهرين تقريبا إلا ويتم سقوط بع العقارات به .

ورصدت محافظة الإسكندرية خلال فبراير الماضي 811 مليون جنيه لتطوير العشوائيات وهي 7 مناطق حسب محافظ الإسكندرية محمد الشريف.

وتبلغ التكلفة التقديرية للأعمال التطويرية نحو 811 مليون جنيه، بعد زيادتها من 500 مليون جنيه إلى 811 مليون جنيه، و ذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه ديسمبر الماضي، بين محافظة الإسكندرية و صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

و تشمل خطة التطوير، 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، وهى عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلى والحضرة ونادى الصيد وسيدى بشر ودنا والمحروسة، والواقعة فى نطاق 5 أحياء بالاسكندرية، وهى حى المنتزة أول، وحى المنتزة ثان، وحى العجمي، وحى وسط، وحى شرق، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.