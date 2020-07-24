مصرع زوجين أسفل عجلات القطار بالدقهلية

لقى زوجان مصرعهما ونجا 4 آخرون من الموت، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتهم الملاكي بقطار القاهرة، أثناء عبورهم قضبان السكة الحديد، أمام قرية “برقين” دائرة مركز السنبلاوين، التابع لمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ باصطدام قطار “القاهرة – المنصورة” بسيارة ملاكي على القضبان، أمام قرية “برقين” دائرة المركز، أثناء عبور قائدها من معبر غير قانوني، ما تسبب في وفاة قائد السيارة وسيدة بجواره.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام القطار رقم “385 ركاب” بالسيارة “رقم ر ق أ 4631 ملاكي”، حال عبورها من معبر غير قانوني، ما تسبب في دهس السيارة، ووفاة سائقها وسيدة بجواره، جار تحديد هويتهما.

وبسؤال سائق القطار، في محضر الشرطة، أكد أنه فوجئ بوقوف السيارة على القضبان، وهو بسرعة ولم يتمكن من التوقف بينما لم يتحرك سائق السيارة.

وأكد شهود عيان، أن السيارة كان يستقلها 6 أفراد، منهم سائق السيارة وزوجته، وكان يجلس فى الخلف زوجان وطفلان، وعندما تعطلت السيارة على القضبان، وفتح من يجلسون في الخلف أبواب السيارة وهربوا منها، عندما سمعوا صوت اقتراب القطار ونجوا من الموت، بينما لم يتمكن قائد السيارة.