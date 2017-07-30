مصرتفوز بـ3 مناصب في انتخابات المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة

متابعات:اقتنصت مصر ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وذلك فى الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضي، في ختام المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.فاز بالمقاعد الثلاثة المهندس أحمد عثمان، فى منصب نائب الرئيس الأول للمجلس، إلى ج



متابعات:



اقتنصت مصر ثلاثة مقاعد في مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وذلك فى الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضي، في ختام المؤتمر الدولي للمشروعات الصغيرة، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.

فاز بالمقاعد الثلاثة المهندس أحمد عثمان، فى منصب نائب الرئيس الأول للمجلس، إلى جانب عضوية المكتب التنفيذي، وعمرو أبو العزم، بمنصب نائب الرئيس للتمويل متناهي الصغر، والدكتور أحمد شلبي، بمنصب نائب الرئيس للمشروعات الخاصة، كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء جدد بالمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة من فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونسيا والصين والأرجنتين.

تأسس المجلس الدولي للمشرعات الصغيره الذي يتخذ من واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له عام 1956، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً.



من جانبه أكد المهندس أحمد عثمان، الفائز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل المبادرات التنموية التي طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال العام الماضي، إيمانا منها بأهمية تلك المشروعات لقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن المجلس وافق على عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم في مصر نوفمبر المقبل، كما وافق على إنشاء أول جامعة في العالم لتخريج رواد الأعمال من أجل تنمية مهارات الابتكار وتنمية الأعمال في مصر بحلول عام ٢٠٢٠، على أن يتم إنشاء جامعة ثانية بحلول عام ٢٠٢٤ في كوريا الجنوبية.

وأضاف أن المجلس بصدد إطلاق مشروع عالمي لتمويل رواد الأعمال بتقنيات مالية حديثة، ومن خلال منصات تفاعلية خلال الربع الأول من العام القادم.

وأوضح أن المجلس سيقوم باطلاق حزمة من البرامج التدريبية في جميع أنحاء العالم بنهاية 2017، بستة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والكورية.

