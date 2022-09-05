مصدّر خضروات وفاكهة يطالب وزارة الزراعة بحظر وإعدام جميع المبيدات الضارة

طالب ناصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من وزارة الزراعة ولجنة المبيدات بمراجعة المبيدات التي ترفضها الدول الأخري وتجمعها ويتم إعدامها فورا، مشيرا إلى أن هذه الدول التي تمنع هذه المحاصيل التي تم استخدام هذة المبيدات بها تراعي مصالح المستهلكين بها .

كان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أعلن عن ورود خطاب من الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بشأن قائمة المبيدات المحظورة التي وضعتها وزارة الزراعة الأردنية والتي لن تسمح بتواجد أي نسب من متبيقات المبيدات “MRLS” المتواجدة في هذه القائمة في الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة الطازجة إليها بداية من 2023 حيث تعد من المحاصيل الضارة علي الأنسان والبيئة .

وطالب المجلس من الشركات الأعضاء بضروة عدم إستخدام هذه المبيدات المحظورة في أي شحنة زراعية طازجة مصدرة إلى الأردن لعدم تعرض الشحنات للرفض.

وأضاف عبد الوهاب أن هذة القائمة تضم عشرات المبيدات الحشرية الضارة ومزيلات الحشائش والمبيدات الفطرية وغيرها مشيرا إلي أنه يجب علي لجنة المبيدات وقف تسجيل هذة المبيدات وعدم تداولها في الأسواق بشكل نهائي .

أكدت مصادر مسئولة بلجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة وضعت برنامج مسبق لحظر تداول هذة المبيدات الضارة حيث كان اخرها تقرر منع تداول واستخدام الكثير من مبيدات حشرية فى السوق المحلية بداية من يناير المقبل 2024، لخطورتها على الصحة العامة، وإضرارها بالمحاصيل.

كان الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، قد أعلن في «المال» أن القرار يشمل مبيدات «الملاثيون» و«الميثوميل» و«الفينيتروثيون» و«ثياكلوبرايد» و«ايبوكسيكونازول” .

وأضاف «عبد المجيد» أن «الملاثيون» و«الميثوميل» يستخدمان فى القضاء على الإصابات الحشرية بالمحاصيل، و«الفينيتروثيون» لمحصول القمح وذبابة أوراق البنجر ودودة درنات البطاطس والتربس فى البصل والذبابة البيضاء فى الطماطم والديدان الدموية فى شتل الأرز .

وتابع أن «ثياكلوبرايد» يستخدم لمكافحة حشرة المن فى البطاطس والتربس فى البصل والذبابة البيضاء فى الطماطم، و«إيبوكسيكونازول» لمكافحة البياض الدقيقى فى التفاح والصدأ فى البسلة والصدأ الأصفر المخطط فى القمح، وتبقع الأوراق فى بنجر السكر.

وكشف «عبد المجيد» أن خطوات إجراءات عدم استخدام تلك النوعيات بدأت بوقف التسجيلات والأنواع الجديدة من المواد الفعالة فيها، وذلك منذ 1 مايو الماضى .