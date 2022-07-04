مصدر: 25 مليون جنيه خسائر إعدام شحنة بطاطس مصرية في روسيا

كشف ناصر عبدالوهاب، رئيس محطة الصفا لتعبئة الخضراوات والفاكهة وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ”المال”عن تعرض 20 شركة حاصلات زراعية لخسائر بقيمة 25 مليون جنيه بعد قيام السلطات الروسية بإعدام شحنة من البطاطس المصرية بحجم 5000 طن.

وأوضح عبد الوهاب أن سبب إعدام هذه الشحنة هو سوء حالة الرصيف في ميناء نوفو الروسي بعد اجتياز كافة مراحل التجهيز في مصر، وكذلك مراحل الرقابة والفحص من الحجر الزراعي المصري، وكانت متوجهة للأسواق الروسية.

وكشف عبد الوهاب أنه ليس من المتوقع صرف تعويضات لهذه الشركات، مقترحا إيجاد صيغة جديدة للتأمين علي الصادرات، وأن تتولى الدولة اختيار شركة للتأمين الإجباري على الصادرات بسعر عادل.

ولفت عضو المجلس التصديري إلى إلى أنه من المناسب تخصيص 100 دولار للتأمين على كل حاوية فعلى سبيل المثال في حال تصدير 1000 حاوية من أي شركة يكون نصيب الشركة التأمينية 100 ألف دولار سنويا، ويكون من السهل لها تغطية أية مخاطر .

وكشف عبد الوهاب أن من المفترض أيضًا أن يتم تغطية تعطل شحنات الخضار وتنقلها من بلد إلى بلد آخر في ظل الظروف الراهنة الصعبة في الأسواق العالمية والتصخم المتصاعد .

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بوزارة الزراعة أن إجمالي كميات بطاطس المائدة التي تم فحصها خلال الشهور الستة الماضية، من خلال معامل المشروع تجاوزت 931 الف طن، لافتة الى ان الموسم التصديري للبطاطس شهد طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير الى مختلف دول العالم.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الموسم التصديري 2021-2022 من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، الى ان اجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 الف فدان، لافتة الى انه تم خلال هذه الفترة تأسيس حوالي 49 الف فدان، الاراضي الجديدة، تتضمن المساحات الخاصة بمشروع مستقبل مصر الزراعي، والشركة الوطنية للزراعات المحمية بمزرعة عين دالة بالفرافرة.