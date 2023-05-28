مصدر: 142 مليار جنيه توقعات مبيعات الدواء في 2023 بالسوق المصرية

قال

مطلع إن توقعات مبيعات الدواء 142 مليار جنيه خلال العام الحالي، موضحًا أن السوق المصرية سجلت مبيعات بقيمة 122 مليار جنيه خلال 2022 وفقًا لتقديرات شركة الإحصائيات العالمية «آي كيوفيا»

وأضاف المصدر لـ«المال» أن الإنتاج المحلي بنسبة 92% كمنج نهائي، موضحًا أن 95% من مدخلات الإنتاج مستودرة بالكامل.

كما يتم استيراد أدوية مصنعة بالكامل بنسبة 8%، مبينًا أن مشاركة الشركات تختلف بحسب القيمة المادية أو عدد الوحدات المُباعة، إذ تحتل الشركات الأجنبية القيمة الأكبر من المبيعات بنسبة 60% وعدد 42% من الوحدات.

وتليها شركات القطاع الخاص بقيمة مبيعات تشكل 36% من السوق المصرية، و48% من الوحدات المُباعة. وتأتي شركات القطاع العام بنسبة 4% من قيمة المبيعات، و10% من حجم الوحدات المُباعة.

وقال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأضاف «الليثي» في تصريحات سابقة لـ «المال» أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخير، لافتًا إلى ضرورة استحداث أدوات رقابية جديدة تناسب التطور.

ونشر مجلس الشيوخ دراسة سابقة، كشف فيها عن وجود 170 مصنعًا مرخصًا في مصر لإنتاج الدواء، تنقسم إلى 152 مصنع تابع لشركات القطاع الخاص، و9 مصانع تابعة لشركات قطاع الأعمال، و9 مصانع لشركات أجنبية.

ومن خلال هذه المصانع تصنع شركات لدى الغير، إذ تسجل الشركات المنتج بوزارة الصحة وتتمكن من التصنيع في مصنع يوافق معايير هيئة الدواء المصرية، ووصلت هذه الشركات إلى 2350 شركة في مصر. بحسب إحصاء رسمي لوزارة الصحة المصرية.

«الليثي»: صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر

وقال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأضاف «الليثي» في تصريحات سابقة لـ «المال» أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الأدوية في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخير، لافتًا إلى ضرورة استحداث أدوات رقابية جديدة تناسب التطور.