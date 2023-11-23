مصدر مصري: سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات إلى غزة خلال الهدنة غدا

كشف مصدر مصري مسئول عن أنه سيتم إدخال مئات الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى جميع مناطق قطاع غزة خلال فترة “الهدنة الإنسانية”.

وأوضح المصدر لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار، ومصر تدعو كافة الأطراف إلى ضرورة الالتزام ببنود الهدنة.

ولفت المصدر إلى أنه وفقا لبنود الهدنة سيتم الإفراج عن 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال غد الجمعة، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، وفي المقابل سيتم الإفراج عن 39 طفلا وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

كما لفت المصدر إلى أن مصر تعلن مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة.