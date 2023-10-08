مصدر مسئول: هبوط البورصة اليوم أمر وقتي نتيجة اندفاع في قرارات البيع من جانب المتعاملين

قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، أن انخفاض مؤشرات البورصة وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 7% تقريبا خلال جلسة تداول اليوم هو أمر وقتي جاء نتيجة تسرع واندفاع في قرارات البيع من بعض المتعاملين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل”المال”، أن ارتفاع وتيرة البيع التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من جلسة تداول اليوم جاءت بسبب حالة القلق من التطورات المحيطة، مشيرًا إلى أنه في غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات بدأ السوق في استعادة توازنه وتقليص الخسائر بشكل واضح.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي حاد، وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.60%، مغلقا عند 19357 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.08%، مغلقا عند 3583 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان الأوسع نطاقا بنسبة 3.71%، مغلقا عند مستوى 5340 نقطة.

وسجلت التعاملات الإجمالية على الأسهم 2 مليار جنيه، عبر التعامل على 719 مليون ورقة مالية، خلال 88 ألف صفقة، تمت على أسهم 204 شركة، تراجع من بينها 141 سهم، وارتفع 11، بينما ظل 52 على ثبات.