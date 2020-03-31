رياضة

مصدر لـ«المال» يكشف موقف حسام عاشور مع الأهلي

يدرس العرض الذي قدمه مجلس الإدارة بشأن اعتزاله ومستقبله خلال الفترة المقبلة
إسلام مصطفى 11:39 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20 11:39 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20

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أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم، يُفكر جديًا في قبول العرض الذي قدمه مجلس الإدارة على اللاعب بشأن اعتزاله ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكان عاشور، قد طلب من مجلس الأهلي مُهلة زمنية؛ من أجل حسم مستقبله سواء بالاعتزال بنهاية الموسم فى صفوف فريقه أو الانتقال لأى نادٍ آخر واللعب له بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح مصدر لـ«المال» أن حسام عاشور يقترب من حسم موقفه بشكل نهائي والموافقة على عرض مجلس الإدارة، خاصًة بعد حديث بعض زملاءه داخل النادي معه بشأن ضرورة استثمار العرض المقدم بالعمل داخل قناة الأهلي وتنظيم مباراة اعتزال تليق بمشواره الكبير.

وأضاف أن عاشور حسم موقفه إلى حد كبير، خاصًة وأنه لم يتلقِ حتى الآن أي عروض خارجية جيدة تؤهله للانتقال إلى اللعب خارج النادي الأهلي، في ظل استمرار رغبته بشأن عدم اللعب في مصر إلا للنادي الأهلي.

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بقلم إسلام مصطفى

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