مصدر لـ«المال»: عقد إيهاب جلال لمدة عامين.. وقيمته أقل مما تحصل عليه في بيراميدز

كشف مصدر مقرب من إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن تفاصيل العقد المُبرم بينه وبين والجبلاية، بعد الإعلان بشكل رسمي عن توليه مسؤولية قيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش. وأوضح المصدر -…

كشف مصدر مقرب من إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن تفاصيل العقد المُبرم بينه وبين والجبلاية، بعد الإعلان بشكل رسمي عن توليه مسؤولية قيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأوضح المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – خلال تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر سيمتد لمدة عامين، مع عم وجود شرط جزائي في العقد من قبل الطرفين.

وأشار المصدر إلى أن قيمة العقد الذي سيحصل عليه إيهاب جلال، هو أقل مما كان يحصل عليه في بيراميدز بكل تأكيد، إلا أنه أصر على قيادة المنتخب حبًا ورغبة في ذلك المنصب.

في سياق متصل، علم «المال» أن إيهاب جلال، استقر بشكل نهائي على الجهاز المعاون له، والذي قرر فيه الإبقاء على كل من محمد شوقي، كمدرب للمنتخب، وعصام الحضري، كمدربًا لحراس المرمى مع استمرار الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلاء.

ويجرى التفاوض الآن على اختيار عنصر جديد سينضم للجهاز الفني لإيهاب جلال، سيكون واحدًا من أحمد حسام ومحمود فتح الله، واللذان عملا مع المدير الفني لمنتخب مصر، خلال فترة تواجده مع بيراميدز.