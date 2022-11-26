مصدر قضائي: النيابة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين

أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها، وأنها لم تحصل على مميزات خاصة، بل إن النيابة تعاملت كمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في جميع النيابات على مستوى الجمهورية، ولا يحبس في التعاطي إلا من يضبط بكميات تكن للاتجار عادة.

وقال المصدر إن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة وغير مرتبط مثلا بقيادة سيارة أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وأضاف أن النيابة لم تأمر بإجراء تحليل للفنانة المتهمة، لأنها كانت قادمة من الخارج وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر، وأنه ليس مناط عقاب، لأنها تكن قد تعاطت المخدرات في دولة بالخارج لا تعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.

وشدد المصدر القضائي، أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء.

كتبت: نجوى عبد العزيز