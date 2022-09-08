مصدر في سوق المحمول : تأخر وصول هاتف iphone 14 لمصر أمر وارد

كشف مصدر وثيق الصلة بتجارة أجهزة المحمول في مصر، عن احتمالية تأخر وصول هاتف iPhone 14 للسوق المصري، عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية التي كانت تشهد وصول الهاتف لمصر عقب إطلاقه عالميا بأيام قليلة.



وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الاستيراد متوقف حاليا، وهو ما يعني عدم قدرة الموزعين المعتمدين من إتاحة الهاتف الجديد داخل المتاجر الرسمية والموثوقة بمصر.



في حين لفت المصدر إلى أن بعض التجار قد يلجأون لطرق غير شرعية من أجل استقدام الهاتف الجديد وبيعه داخل مصر، دون وجود أي استفادة حقيقية للدولة من هذا الأمر.