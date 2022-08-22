مصدر في الاتحاد السكندري: نجهز ممرًا شرفيًا للزمالك بعد تتويجهم بلقب الدوري

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي والجهاز الفني اتفقا على إقامة ممرًا شرفيًا للزمالك، خلال المباراة المقرر إقامتها غدًا، بعد التتويج الرسمي للقلعة البيضاء بلقب الدوري المصري.

ويحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا على نادي الزمالك، غدًا الثلاثاء، في مباراة ستجمع الفريقين على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

وتوّج الفريق الأول لنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بعد تعثر نادي بيراميدز اليوم أمام فيوتشر بالخسارة بهدف نظيف عن طريق عمر كمال.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ المال، أن نادي الاتحاد أراد تنفيذ هذا البروتوكول وفقًا لما يحدث في كافة الدوريات العالمية، خاصًة وأن المباراة تأتي بعد تعثر بيراميدز وإعلان الزمالك بطلًا للمسابقة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

ولم يحقق الزمالك لقب الدوري المصري مرتين على التوالي منذ 15 عامًا، وبالتحديد حين توّج باللقب في موسم 2002-2003 و2003-2004