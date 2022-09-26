مصدر في الأهلي: وليد سليمان مرشحًا لمنصب المدير التنفيذي في شركة الكرة

أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن وليد سليمان، لاعب الفريق المعتزل هذا الموسم، مُرشحًا على منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، والذي يترأسها عدلي القيعي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تعيين المهندس عدلي القيعي، رئيسًا لشركة الكرة بالنادي الأهلي، خلفًا لرجل الأعمال ياسين منصور.

جاء ذلك القرار عقب اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم الذي تم، صباح اليوم الاثنين بحضور الممثلين القانونيين «للملاك».، وفي العضوية تقرر تعيين خالد عبدالغفار، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة من 2011 – 2020 ووكيل مجموعة من الشركات العالمية في التحول الرقمي، إضافة إلى المهندس أحمد حسام عوض، أحد الكوادر الشابة بالنادي، والحاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات.

وأشار المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، إلى أن ما يتم تداوله بشأن تعيين وليد سليمان، مديرًا تنفيذيًا لشركة الكرة غير صحيح، إلا أنه أحد المرشحين لتولي هذا المنصب خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أنه سيتم عقد اجتماع من جانب شركة الكرة بعد تعيين رئيس لها بقيادة عدلي القيعي خلال الفترة القادمة، من أجل استكمال باقي مناصب الشركة.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن بشكل رسمي رحيل شركة الكرة برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور والتي تم إنشائها خلال الفترة الماضية.

وأكد الأهلي في بيانه على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور ونائبه المهندس مصطفى فهمي، إلى جانب علاء عبدالصادق عضور مجلس إدارة الشركة، موجهًا لهم الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم.