مصدر في الأهلي: كاواساكي الياباني يتمسك بالحصول على 3 ملايين دولار مقابل مارسينيو

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن نادي كاواساكي فرونتال الياباني، رفض عرضًا جديدًا مقدمًا من مجلس إدارة القلعة الحمراء، بشأن ضم البرازيلي مارسينيو.

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي مارسينيو مع كاواساكي الياباني حتى يناير 2024، الأمر الذي يقف حائلًا بين الأهلي وبين اللاعب، والذي اتفق بشكل مسبق معه على كافة البنود الشخصية.

وأوضح المصدر – رفض ذكر اسمه – خلال تصريحات خاصة لـ”المال” أن النادي الياباني يتمسك بالحصول على 3 ملايين دولار للتخلي عن لاعبه.

كما أشار إلى أنه من المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم بين مسؤولي الناديين خلال الساعات المقبلة؛ من أجل التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف.

وسجل مارسينيو أهداف في الدوري الياباني عقب مرور 30 جولة، ويبتعد عن صدارة الهدافين بثلاثة أهداف، إذ يحتل المركز السادس في قائمة الهدافين.

وبدأ مشوار مارسينيو الكروي مع فريق إنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يرحل اللاعب عن الدوري البرازيلي في صيف 2019 إلى نادي تشونجنشينج ليانجيانج الصيني وحتى فبراير 2021، وانتقل في الأخير إلى كاواساكي الياباني في صيف 2021.