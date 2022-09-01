مصدر في الأهلي: شادي حسين سيكون لاعبًا للفريق اعتبارًا من الموسم المقبل

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن صفقة شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوبترا، قد حُسمت بشكل نهائي، بعد إنهاء الاتفاق مع النادي واللاعب على البنود الشخصية.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ المال، أن الأهلي استلم الاستغناء الخاص بشادي حسين من فريق سيراميكا كليوباترا، في إنتظار إنهاء بعض الأوراق قبل الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أعلن عن انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي، إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا نهائيًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نهائيًا انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وفي سياق متصل، يواصل الأهلي مفاوضاته مع سيراميكا كليوبترا، لحسم التعاقد مع مصطفى ميسي لاعب الفريق.