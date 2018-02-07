مصدر فى المالية: ارتفاع فاتورة دعم الوقود سبب رفع تقديرات العجز الكلى

مها أبوودنقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن تقديرات الوزارة فى شأن عجز الموازنة، من المقرر أن يرتفع قليلًا، بسبب زيادة فاتورة دعم الوقود عن التقديرات الحكومية الموضوعة حاليًا، لأن الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود عالميًا لم تحدث إلا بعد انقضاء النصف الأول من العام المالى، ما يعنى أن الارتفاع يطو

مها أبوودن

قال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن تقديرات الوزارة فى شأن عجز الموازنة، من المقرر أن يرتفع قليلًا، بسبب زيادة فاتورة دعم الوقود عن التقديرات الحكومية الموضوعة حاليًا، لأن الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود عالميًا لم تحدث إلا بعد انقضاء النصف الأول من العام المالى، ما يعنى أن الارتفاع يطول التعاقدات خلال النصف الأخير من العام.

أشار المصدر إلى أن مشروع الموازنة وضع للمرة الأولى تقديرات متحفظة وواقعية، بهدف تحقيق الانضباط المالى، وتحقيق مبدأ الشفافية فى الموازنة.

قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العجز الكلى مع ختام موازنة العام المالى الجارى يرتفع بشكل كبير، لارتفاع أسعار البترول عالميا، أمر بات متوقعا من واضعى الموازنة، الذين تقل تقديراتهم لمشروع الموازنة بواقع نقطة مئوية أو نقطتين.

أشار العربى إلى احتمالية أن يقترب العجز الكلى من %10.5 من إجمالى الناتج المحلى، خلافا للتوقعات الحكومية %9، وأن العجز يزيد مع اتجاه الحكومة صوب تحرير أسعار الوقود بسبب موجة التضخم التى تطال الحكومة كمستهلك أيضا .

توقعت وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة تحقيق فائض أولى بدلا من العجز الأولى خلال العام المالى الجارى، هى حالة تتحقق للمرة الأولى منذ عقود مضت، وهو العجز المتحقق بعد استبعاد فوائد الدين.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن رفع تقديراتها بشأن نسبة العجز الكلى، المقدر للعام المالى الجارى 2017/ 2018، بنسبة %0.4 لتصبح %9.4 بدلًا من %9 كانت مقدرة وقت وضع مشروع موازنة العام المالى نفسه.

واستهدف مشروع موازنة العام المالى الجارى 2017 /2018، خفض العجز الكلى إلى %9 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %12.5 فى العام المالى 2015/ 2016، وعجز متوقع فى حدود %10.5 إلى %10.8 فى العام المالى الماضى، خطوة تجاه خفض العجز الكلى، إلى مستويات بين 5 إلى %6 على المدى المتوسط.