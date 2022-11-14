مصدر : «فريش أفريكا» فرصة لتسويق الحاصلات الزراعية عالميا

أكد نصرعبد الوهاب رئيس محطة ” الصفا ” أن تنظيم المعارض الدولية الهامة داخل مصر واقربها معرض “فريش افريكا ، تمثل إضافة كبيرة للقطاع حيث يحضر فيه الآف الزوار من مصر وخارجها ويكون فيه فرص تجارية كبيرة للتقريب بين البائعين والمشترين .

وأوضح عبد الوهاب لـ”المال ” أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم معرض فريش أفريكا في مصر حيث تستعد عشرات الشركات المصرية للمشاركة وكذلك لعرض أبرز المنتجات لديها .

و يستقبل معرض ” فريش أفريكا ” الذي سينطلق في الفترة من 5 إلي 7 ديسمبر المقبل 100 مشتري دولي يمثلون 36 دولة ، وذلك للحضور والتعرف علي آخر الصيحات في الفاعليات وإبرام الصفقات مع المنتجيين المصريين في قطاع الحاصلات الزرعية .

وأوضح هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات خاصة لجريدة ” المـال ” أن المعرض المقبل سوف يستقبل الشركات المستوردة من 36 دولة من قارات إفريقيا وأوربا وآسيا تتضمنها هذة الوفود و يستهدف المعرض توفير ملتقي يجتمع فيه المستوردين الأجانب مع المصدريين المصريين .

وأوضح أن هذة المعارض لها اهمية كبري لانها تجتذب مستوردين جدد وذلك لتحقيق زيادة توسعية في التصدير خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن الزيادة في الصادرات تتم من خلال اجتذاب اسواق جديدة لانفاذ الصادرات المصرية أليها .

وكشف أن أبرز الدول التي ستشارك في بعثة المشترين هي الصين ،و السعودية وماليزيا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والإمارات وفرنسا .

وأوضح أن حجم الصادرات الزراعية من 31 أغسطس 2021 ، حتي نهاية الشهر الماضي سجلت 2.7 مليار دولار لكميات 4.3 مليون طن من أبرزها الموالح والبصل والبطاطس وغيرها .

ولفت ” حسين ” إلي أن هناك صادرات زراعية لا تخضع لاشراف المجلس وتختص بها وزارة الزراعة فقط ،مثل الصادرات العلفية والبذور والشتلات مشيرا إلي أن الصادرات ترتفع بإستمرار نتيجة الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية مثل الحجر الزراعي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء .