مصدر: رئيس اتحاد الناشرين في بيته خلال ساعات

علي راشدتجري حاليًا تحقيقات النيابة مع الناشر عادل المصري، رئيس دار أطلس للنشر والتوزيع، والذي تم التجديد له في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين منذ أيام، وذلك في القضية التي قبض عليها إثر حكم بعام وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة سرقة علامة تجارية.وأكد مصدر رفض ذكر اسمه، أن المصري سيكون في

علي راشد



تجري حاليًا تحقيقات النيابة مع الناشر عادل المصري، رئيس دار أطلس للنشر والتوزيع، والذي تم التجديد له في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين منذ أيام، وذلك في القضية التي قبض عليها إثر حكم بعام وغرامة 500 ألف جنيه بتهمة سرقة علامة تجارية.

وأكد مصدر رفض ذكر اسمه، أن المصري سيكون في منزله خلال ساعات، حيث تنتهي إجراءات النيابة بوقف الحكم عليه، نظرًا لأنه تصالح مع الخصم بالفعل، وكان من المقرر أن يتم إنهاء الإجراء دون أن يتواجد بالنيابة، ولكن كان القبض عليه مساء يوم الخميس وبعده الجمعة وهو عطلة رسمية، مما اضطره للبقاء حتى إنهاء الإجراءات اليوم.

بدأت حكاية دار “أطلس” للنشر والتوزيع منذ أكثر من عامين، حيث كان صاحبها ومديرها الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين، شريكًا لدار نشر أردنية اسمها “أطلس” وهو الاسم الذي استمر به بالدار الحالية له، وهو ما جعل شريكه يرفع عليه دعوى قضائية يتهمه فيها بأخذ العلامة التجارية له واستغلالها في تسمية الدار بمصر.

تلك هي القضية التي حكم فيها على المصري بالحبس عامًا وغرامة 500 ألف جنيه، إلا أنه بعد الحكم اتصل بأصحاب دور النشر الأردنية وتصالح معهم مقابل دفع المبلغ، لكن لم يكمل إجراءات الأزمة في النيابة، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض عليه أمس الجمعة.