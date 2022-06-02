مصدر حكومي : نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب مرضية والعبرة ليست بعدد الشركات الفائزة  

أكد مصدر حكومي، أن نتائج الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية تعد مرضية للغاية .

وقال إن العبرة ليست بعدد الشركات الفائزة بالمزايدة ولكن بمدى خبرتها فى المجال التعدينى وجديتها فى العمل.

وأضاف أن هناك عدة شركات سبق وتقدمت لمزايدات للتنقيب عن الذهب ولم تحقق نتائج مرضية ولم تثبت جديتها ، لذلك العبرة بمدى جدية المتقدم وخبرته وقدرته على تنفيذ نتائج إيجابية على ارض الواقع.

وأوضح أن الشركات الأربعة التى فازت بالجولة الثانية من مزايدة الذهب ، فضلا عن الـ 11 شركة التى فازت بالجولة الأولى يمتلكون خبرات تعدينية من المأمول أن تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية واكتشافات جديدة للذهب خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت هيئة الثروة المعدنية على موقعها الالكترونى من أيام نتيجة الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 ، حيث تم إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية.

وفازت أربع شركات بثماني قطاعات بمنطقة الصحراء الشرقية بمصر من خلال “الجولة الثانية” بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وهي:

شركة أخ جولد الإنجليزية، فازت بعدد (2) قطاع. شركة لوتس جولد الكندية، فازت بعدد (3) ثلاثة قطاعات. شركة إنك ريسورسز المصرية، فازت بعدد (1) قطاع. شركة مارين لوجيستك الإنجليزية، فازت بعدد (2) قطاع.

وقالت الهيئة فى بيان لها ان نتائج الجولة الثانية من المزايدة تمثل نجاحاً في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى وضخ الاستثمارات، وامتداداً لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها اسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية الى 11 شركة مصرية وعالمية.